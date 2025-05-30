Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии на трассе «Дзуарикау — Архонская»

В Северной Осетии на автодороге «Дзуарикау — станица Архонская» произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли пять человек, еще двоих пострадавших госпитализировали, сообщает региональный главк МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Спасатели обесточили транспортные средства, извлекли пострадавших из салонов и отключили газобаллонное оборудование автомобилей.

В операции по ликвидации последствий аварии участвовали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.

Николай Аксенов