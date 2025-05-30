Нигерия может закупить у «Ростсельмаша» три тысячи комбайнов

У производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» три тысячи комбайнов может приобрести одна из провинций Нигерии. Соответствующий запрос уже получен от торгпреда РФ в Нигерии, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Центра поддержки экспорта Ростовской области Аркадия Мурзаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: agropravda.com Фото: agropravda.com

Из сообщения следует, что основным препятствием для сторон сейчас является организация платежей по финансированию этой сделки.

Комбайны «Ростсельмаша» уже много лет работают в Африке, в частности, в Египте, Алжире, Судане, ЮАР, Анголе, Эфиопии, Нигерии, Зимбабве и Ливии.

Мария Хоперская