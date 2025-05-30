Более 750 иностранцев проверили в Северском районе Кубани

В Северском районе Краснодарского края прошли масштабные профилактические рейды с участием сотрудников полиции, УФСИН, УФСБ, Росгвардии и представителей казачества. Совместные группы обследовали торговые объекты, предприятия, гостиницы, частные домовладения, а также заброшенные здания и прилегающие территории, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе мероприятий было проверено более 750 иностранных граждан, а также лица, состоящие на профилактическом учете и владельцы зарегистрированного огнестрельного оружия. По итогам работы составлено 74 административных протокола, в том числе за нарушения правил дорожного движения и миграционного законодательства.

Кроме того, выявлены факты незаконного хранения оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств. По этим эпизодам проводятся проверки.

Вячеслав Рыжков