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Более 750 иностранцев проверили в Северском районе Кубани

В Северском районе Краснодарского края прошли масштабные профилактические рейды с участием сотрудников полиции, УФСИН, УФСБ, Росгвардии и представителей казачества. Совместные группы обследовали торговые объекты, предприятия, гостиницы, частные домовладения, а также заброшенные здания и прилегающие территории, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе мероприятий было проверено более 750 иностранных граждан, а также лица, состоящие на профилактическом учете и владельцы зарегистрированного огнестрельного оружия. По итогам работы составлено 74 административных протокола, в том числе за нарушения правил дорожного движения и миграционного законодательства.

Кроме того, выявлены факты незаконного хранения оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств. По этим эпизодам проводятся проверки.

Вячеслав Рыжков

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