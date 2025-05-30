Основатель «Теремка»: Возвращение McDonalds в РФ будет очень дорогим

Ресторанам быстрого питания McDonalds придется заплатить очень большие деньги, чтобы возобновить работу в России, считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно — и точки" очень хорошие»,— рассказал в интервью изданию господин Гончаров.

По словам предпринимателя, опыт показал, что на новый бренд можно перейти быстро. При этом, полагает господин Гончаров, потребители готовы снова принять ушедшие компании.

По его мнению, потерять часть клиентов могут только бренды, обидевшие своих покупателей, как, например, BMW, отключавшая россиянам ключи от машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть «Вкусно — и точка» впервые ввела в продажу сэндвич с индейкой.

Артемий Чулков