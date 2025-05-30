В Тольятти общественники потребовали от мэрии привести Дендропарк в порядок

Представители самарского областного отделения Общероссийского народного фронта выявили нарушения при благоустройстве Дендропарка в Тольятти. Объект, на обновление которого потратили 70 млн руб., превратился в пустырь. Об этом сообщает ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В эти средства не было заложено озеленение "зеленой зоны" Тольятти. Половина территории парка представляет собой пустой грунт»,— говорится в сообщении.

Также представители ОНФ обнаружили, что покрытие пешеходных дорожек в Дендропарке выполнено из дорогостоящей наливной резины. Материал требует ухода, но после зимы дорожки находятся в неудовлетворительном состоянии.

В числе прочего в парке не оборудовали систему полива. На территории объекта установлено минимальное количество малых архитектурных форм.

Кроме того, в парке не предусмотрен подъезд для бойлера для полива растений. Общественники обратились в муниципальную администрацию и потребовали навести порядок. Они собираются встретиться по этому вопросу с главой города Ильей Сухих.

Георгий Портнов