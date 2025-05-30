На Дону выявили водителя со 120 неоплаченными штрафами

Автоинспекторы Ростовской области с помощью программного комплекса выявили 29-летнего водителя из Константиновского района, который накопил долг свыше 60 тыс. руб. по 120 неоплаченным штрафам за нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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По сообщению источника, специальная система позволила обнаружить автомобиль ВАЗ-2109, принадлежащий злостному неплательщику. В отношении должника введено временное ограничение права управления транспортом до полного погашения задолженности.

В ходе того же мероприятия сотрудники выявили юридическое лицо с 80 неоплаченными штрафами на сумму свыше 40 тысяч рублей. В отношении организации составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд, пояснили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. Неуплата в установленный срок влечет ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Валентина Любашенко