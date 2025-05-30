Замглавы отдела МВД Клявлинского района Самарской области предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела против замначальника отдела МВД РФ Клявлинского района Самарской области. Об этом сообщили в областном СУ СКР. По данным источника издания в силовых структурах, речь идет о Тимофее Осипове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Бывшему правоохранителю предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело, о котором стало известно в феврале этого года, возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по региону.

По данным следствия, в прошлом году Тимофей Осипов, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, завладел банковской картой местного жителя и снял с нее более 1,2 млн руб. Деньгами силовик распорядился по своему усмотрению, считает следствие.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Сабрина Самедова