Большой десантный корабль «Владимир Андреев» спустили на воду в Калининграде

Большой десантный корабль «Владимир Андреев» спущен на воду на заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде. Во время торжественной церемонии заместитель начальника цеха Светлана Морик разбила о борт бутылку шампанского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Представители завода рассказали «РИА Новости», что на новом корабле увеличена площадь вертолетной площадки, повышена мощность двигательной установки. Также кораблю добавили подруливающие устройства, увеличили его водоизмещение. Для личного состава улучшены условия проживания.

БДК проекта 11711 типа «Иван Грен» — серия российских больших десантных кораблей первого ранга ближней и дальней морской зоны. Они предназначены для высадки десанта, перевозки боевой и грузовой техники и оборудования. Проект разработан Невским проектно-конструкторским бюро. В настоящее время в составе ВМФ несут службу еще два корабля проекта 11711 — «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

Екатерина Отрашкевич