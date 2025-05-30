В Сочи изъяли 500 кг нелегальной икры и рыбы

В Сочи полиция в рамках операции «Путина-2025» пресекла незаконный оборот водных биоресурсов. В магазине Центрального района правоохранители изъяли 500 кг рыбы и икры, реализуемых без соответствующих документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Конфискованную продукцию направили на экспертизу. В действиях предпринимателя усматриваются признаки преступления по ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Параллельно в Лазаревском районе оперативники совместно с сотрудниками Сочинского линейного управления на транспорте обнаружили на морском берегу местного жителя, использовавшего запрещенные орудия лова.

В действиях сочинца усматриваются признаки преступления по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). По обоим случаям проводятся проверки.

«Ъ-Сочи» писал, что Южное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с УМВД по Краснодарскому краю пресекло незаконную транспортировку 50 кг рыбной продукции без ветеринарных документов на посту ГИБДД КПП Магри. Владельцу груза вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.

Мария Удовик