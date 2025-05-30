Движения транспорта ограничат 1 июня на двух улицах в центре Ижевска

1 июня в Ижевске ограничат движение транспорта на ул. Красногеройская и ул. Наговицына в связи с проведением фестиваля «Тук-фест» и мероприятий ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 15.00 до 15.30 по ул. Красногеройская (от ул. Ломоносова до ул. Пушкинской) пройдет театрализованное шествие от Театра кукол до Центральной площади. С 8.00 до 20.00 по ул. Наговицына (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской) будет организована площадка школы безопасного вождения.