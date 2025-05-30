Полицейские задержали курьера, похитившего 6,6 млн рублей у жительницы Тамани

Полицейские задержали в Сочи 41-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в соучастии в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленник прибыл в станицу Тамань, где забрал у местной жительницы 6,6 млн руб., полученных ею в качестве страховой выплаты после гибели сына в зоне СВО. Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили перевести средства на «безопасный счет».

После получения средств подозреваемый выехал на такси в Сочи. Его местонахождение сотрудники полиции установили в микрорайоне Мамайка, где он был задержан в квартире знакомой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко