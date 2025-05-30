В Пугачеве возбуждено дело о реабилитации нацизма после случая у Вечного огня

Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Основанием послужил инцидент у мемориала Вечного огня в городе Пугачеве, участниками которого, по предварительным данным, стали несовершеннолетние.

Поводом для процессуального решения стало распространение в интернете видеозаписи, на которой группа молодых людей у мемориала демонстрирует неприемлемые действия, включая поднимание одежды. Как уточнила пресс-служба регионального СУ СК, фигурантами происшествия являются дети в возрасте от 6 до 15 лет. В настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбуждено по прямому поручению руководителя областного следственного управления Дмитрия Костина. Расследование инцидента взято на контроль прокуратурой Саратовской области.

Никита Маркелов