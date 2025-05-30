В Новороссийске до 2027 года заменят 35 км трубопровода водоснабжения

Работы по реконструкции водопроводных сетей, капитальному ремонту насосных станций и внедрению современных технологий по оперативному устранению утечек обсудили сегодня, 30 мая, в администрации Новороссийска с руководством Водоканала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, до 2027 года в Новороссийске запланированы работы по замене трубопровода водоснабжения протяженностью порядка 35 км и 11,6 км водоотведения. Особое внимание уделяется вопросу энергоэффективности и снижению потерь воды.

«В сельских округах и станицах проводится обследование сетей и выявление незаконных врезок. Ведется установка общедомовых приборов учета воды на вводах в многоквартирных домах. Также запланированы работы по ремонту и монтажу зонных приборов учета»,— написал господин Кравченко.

В 2025 году запланированы капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 26 км. Также специалисты Водоканала провели расчет суммарного снижения потерь после комплекса мероприятий, направленных на снижение утечек на сетях водоснабжения. По их прогнозам, оно составит 12,55%, что позволит направить жителям Новороссийска до 15,8 тыс. м3/сутки. В сутки жителя нужно не менее 135-138 тыс. кубометров воды.

Алена Воробьева