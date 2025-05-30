Глава СКР хочет знать, почему мать-одиночка живет в аварийном доме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по обращению жительницы Саратова, пожаловавшейся в Информационный центр СК РФ на нарушение жилищных прав. Одинокая мать проживает в многоквартирном доме 1954 года постройки, находящемся в критическом состоянии: разрушаются межэтажные перекрытия, осыпаются стены и деформируются несущие конструкции.

Здание официально признано аварийным в 2023 году, а меры по расселению или предоставлению нового жилья так и не предприняты. Следственное управление СК РФ по Саратовской области изначально возбудило уголовное дело по данному факту, однако прокурор Ленинского района Саратова Евгений Черников отменил это постановление. Последующие обжалования решения районного прокурора следственными органами, в том числе на уровне первого заместителя прокурора области Иосифа Минеева, оказались безрезультатными.

Глава федерального следственного ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Он поручил руководителю регионального СУ СК РФ Дмитрию Костину повторно возбудить уголовное дело по факту бездействия властей и незамедлительно представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Никита Маркелов