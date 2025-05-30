В Ростове однокомнатные квартиры подорожали до 30,8 тысяч рублей в месяц

В Ростовской области впервые за восемь месяцев выросли цены на аренду жилья. Об этом сообщает «Ведомости-Юг» со ссылкой на данные платформы «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации источника, в мае аренда однокомнатной квартиры составляет 30,8 тыс. руб. в месяц. Это на 1,3% больше апрельских показателей. Темпы увеличения стоимости ускоряются: две недели назад цены выросли на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, неделю назад — на 0,4%. На рынке происходит сезонная смена тенденции.

«Повышение ставок фиксируется впервые за восемь месяцев. С октября 2024 года по апрель 2025 года квартиры подешевели в среднем примерно на 7,5% до 30,4 тыс. руб. в месяц», — резюмировал представитель «Циана».

Валентина Любашенко