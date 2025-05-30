Усадьбу Неустроевых-Башкирова покупает нижегородский инвестор

АО «Дом.РФ» провело очередной конкурс по продаже в Нижнем Новгороде объекта культурного наследия для его восстановления по льготной программе. На торги. был выставлен главный дом усадьбы Неустроевых – А.Я. Башкирова, расположенный на улице Семашко 7/20. Деревянное здание 1806 года постройки в стиле модерн находится в неудовлетворительном состоянии, госоператор попросил за него 20,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Конкурс был признан несостоявшимся, так как поступила только одна заявка — от нижегородской компании «Русинвест» предпринимателя Дмитрия Маргасова. Она внесла задаток и теперь имеет право заключить договор купли-продажи ОКН.

Восстановить исторический дом по условиям конкурса нужно до 27 октября 2029 года. После ремонта усадьба может были использована в качестве жилья, апартаментов, креативного пространства, мини-отеля и других целях.

Иван Сергеев