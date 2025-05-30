Молодой волгоградец спилил 60 дубов на 3 млн и получил условный срок

Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Михайловки по уголовному делу о незаконной вырубке 60 дубов (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант решил продать дрова и спилил 60 сырорастущих дубов на территории государственного лесного фонда, воспользовавшись бензиновой пилой. Ущерб оценили на сумму 3 млн руб.

По решению суда фигурант получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Кроме того, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области попросил суд обязать молодого человека возместить причиненный ущерб. Иск удовлетворен.

Павел Фролов