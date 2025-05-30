Мурашко: с 1 сентября репродуктивное здоровье детей начнут проверять в 6 лет

Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить с 6 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет»,— говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами в НМИЦ детской гематологии им. Дмитрия Рогачева (цитата по «РИА Новости»).

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка репродуктивного здоровья вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет.

В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний. Ведомство проработало поручение к середине апреля. Измененный приказ опубликовали 26 мая.

Полина Мотызлевская