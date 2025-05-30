Работники ООО «Башкирэнерго» лучшие по пожарной безопасности

Противопожарная служба РБ и Межотраслевой институт подвели итоги республиканского конкурса «Лучший специалист по пожарной безопасности – 2025». Работники производственных отделений ООО «Башкирэнерго» признаны лучшими среди организаций по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным сетям.

Н.Герасько, Р.Гильмуллина и А.Юнусова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Первое место завоевал специалист ПО «УГЭС» Никита Герасько, второе – Роза Гильмуллина из ПО «НЭС», третье – Альбина Юнусова из ПО «СЭС».

Электросетевики ООО «Башкирэнерго» в конкурсах по пожарной безопасности на протяжении многих лет занимают призовые места как на республиканских, так и федеральных уровнях.

ООО «Башкирэнерго»