В Архызе пройдет фестиваль электронной музыки Texnotau JAI

Он будет длиться под открытом небом три дня подряд. С 3 по 5 июля 2025 года на территории курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия) состоится масштабный высокогорный летний фестиваль электронной музыки Texnotau JAI под открытым небом.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Концерты ди-джеев и музыкантов пройдут сразу на двух сценах: у подножия гор на высоте 1650 в центре курортного поселка Романтик и прямо в облаках — на Верхней канатной станции «Союз» и выкате южного склона трассы «Восток-1» на высоте 2550 метров над уровнем моря.

ТЕХНОТАU JAI — высокогорный летний фестиваль техно-музыки и горной кавказской культуры, где технологичное звучание будущего встречается с вечной мощью ТАU — гор, а JAI («джай») в переводе с карачаевско-балкарского языка означает лето.

Гости фестиваля увидят выступления 37 российских и зарубежных артистов, среди них хедлайнеры: Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид и другие. Участники фестиваля представят свои лучшие живые сеты в синергии с экспериментальной этникой — музыка народов России прозвучит в новом формате.

«Уникальной особенностью этого летнего танцевального фестиваля на Архызе станет мощная сценография — она является главным акцентом концепции мероприятия. С помощью визуального языка фестиваля, сценического дизайна — выразительного и продуманного, в тесном диалоге с кавказскими горными пейзажами гости смогут максимально погрузиться в уникальную атмосферу природы Кавказа в сочетании с лучшими образцами современных композиций электронной музыки»,— отмечает пресс-служба курорта «Архыз».

Летний фестиваль Texnotau JAI является продолжением зимнего фестиваля электронной музыки, который прошел с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года на курорте «Архыз».

В дни проведения фестиваля курорт «Архыз» посетило рекордное количество гостей — более 27 тысяч человек.

Информация о фестивале по ссылке на официальной сайте курорта «Архыз».

https://resort-arkhyz.ru/