МУП «ИжГЭТ» известил трудовую инспекцию о падении водителя спустя восемь дней

Завершено расследование сокрытого несчастного случая, связанного с падением 51-летней работницы МУП «ИжГЭТ», сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда. Водитель меняла графитовые вставки на токоприемниках, после чего поскользнулась и упала с высоты на асфальт. Она получила тяжелые травмы, включая компрессионные переломы грудного и поясничного позвонков, а также растяжение голеностопного сустава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Государственной инспекции труда Фото: пресс-служба Государственной инспекции труда

Это произошло 13 апреля. При этом МУП «ИжГЭТ» известило инспекцию труда о несчастном случае лишь 21 апреля. Из-за нарушения сроков комиссию со стороны работодателя не собирали. В действиях предприятия нашли нарушения охраны труда: по направлениям обеспечения работника средствами защиты и проведении специальной оценки рабочих условий.