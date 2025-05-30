Жителя Казани обвиняют в уклонении от таможенных платежей на 10 млн рублей

Жителя Казани обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 10 млн руб. По версии следствия, он занижал стоимость ввезенной строительной техники при таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, с 2021 по 2023 год казанская компания ввезла в Россию более 90 единиц строительной и иной техники, приобретенных за рубежом, с целью перепродажи на внутреннем рынке. Заместитель директора компании, по данным дознания, подавал в таможенные органы заниженные сведения о стоимости товаров, чем причинил ущерб бюджету в размере более 10 млн руб.

Обвинение утверждено по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере). Уголовное дело передано в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов