В Перми госпитализировали ребенка, получившего травму в фонтане на эспланаде

У фонтана на эспланаде в Перми девочка повредила палец. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минздрава, ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. «Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили «Ъ-Прикамье», что осмотры фонтана осуществляются подрядной организацией ежедневно перед началом работы, которая дополнительно отслеживается в онлайн режиме. При обнаружении дефектов, угрожающих безопасному использованию фонтана, его работа незамедлительно приостанавливается, нарушения ликвидируются. «На данный момент фонтан находится в нормативном состоянии», — отметили в организации.

Напомним, летом прошлого года на эспланаде произошел аналогичный случай с другим ребенком. После этого городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приняла специальное постановление по соблюдению гражданами правил поведения у фонтанов. Комиссия приняла решение о том, что у всех действующих фонтанов установят или обновят информационные стенды с правилами поведения горожан и запретом на купание в чашах фонтанов. С целью предотвращения несчастных случаев будут также продолжены межведомственные рейды с участием полицейских, сотрудников районных администраций и комиссий по делам несовершеннолетних.