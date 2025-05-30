Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам в Стамбуле

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор. Стороны обсудили подготовку ко второму раунду переговоров России и Украины в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня»,— сообщил российский МИД.

Хакан Фидан 26 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а на следующий день — с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Министры обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. Вскоре Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Украина пока согласия не дала.

Лусине Баласян