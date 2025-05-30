«Аэрофлот» получил 3,4 млрд руб. скорректированного убытка по МСФО в I квартале

Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) по итогам января - марта 2025 года получила скорректированный убыток по МСФО в размере 3,4 млрд руб. против 6,5 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года. В компании уточнили, что результаты скорректированы на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности.

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Прибыль до коррекции составила 26,9 млрд руб., это в 24 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Выручка «Аэрофлота» за отчетный период выросла на 9,6% — до 190,2 млрд руб.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок составила 177,3 млрд руб. (+10,8%), от грузовых перевозок — 7,6 млрд руб. (+11%).

Операционная рентабельность и общий финансовый результат оказались выше исторических сезонных показателей из-за сохранения объема перевозок на уровне 2024 года, пояснил первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

Основные расходы компании распределились между авиационным топливом (69,9 млрд руб., +6,2%) и техническим обслуживанием самолетов (13,2 млрд руб., +37,8%). Динамика последнего показателя связана с ростом стоимости комплектующих и увеличением налета часов на 3,8%.

Общий долг «Аэрофлота» опустился на 12% — до 619,3 млрд руб. Чистый долг на конец марта 2025-го составил 512,1 млрд руб. (-14,4%). Сумма кредитной задолженности достигла 46 млрд руб. Рост составил 2,9% по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период этого года группа «Аэрофлот» перевезла 16 млн пассажиров — на 2,4% больше, чем за январь–апрель 2024-го. На внутренних линиях перевозки составили 12 млн пассажиров (+1,8%), на международных — 4 млн пассажиров (+4,3%).