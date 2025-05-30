С приходом весны москвичи стали чаще интересоваться водными и парусными видами спорта. В мае интернет-трафик на ресурсах с возможностью записаться на тренировки вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Мужчины проявляют больше интереса к экстремальным направлениям, женщины предпочитают яхтинг, свидетельствует аналитика «МегаФона». Больше всего вырос интерес к серфингу на искусственной волне — трафик на сайтах, предлагающих такие тренировки, увеличился почти в три раза по сравнению с маем прошлого года.

Bangkok Bank подтвердил ужесточения для россиян на фоне закрытия счетов. Теперь туристы и иностранные граждане должны обязательно иметь долгосрочные визы. Банк заявил, что изменения продиктованы борьбой с финансовым мошенничеством и ужесточением политики кибербезопасности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добровольно отозвала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. SEC не может в дальнейшем возобновить дело. Разбирательства продолжались два года — регулятор обвинял биржу в искусственном завышении объемов торгов, отвлечении средств клиентов и введении инвесторов в заблуждение.