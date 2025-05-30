В Сочи изъяли 500 кг рыбной продукции без документов

Сотрудники полиции Сочи пресекли незаконный оборот водных биоресурсов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По информации ведомства, в одном из магазинов Центрального района города изъяли порядка 500 кг рыбы и икры, на которую не было сопроводительных документов. Продукция направлена на экспертизу.

В действиях предпринимателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) с нарушением требований).

Кроме того, в Лазаревском районе Сочи был задержан местный житель, уличенный в использовании запрещенных орудий лова на берегу моря. В его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

По выявленным фактам проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Нурий Бзасежев