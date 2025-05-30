Экскаватор стоимостью 16 млн рублей угнали с платной стоянки на улице Савушкина

В двенадцатом часу ночи 29 мая в полицию обратился 29-летний генеральный директор коммерческой фирмы с заявлением о хищении экскаватора-погрузчика стоимостью 16,2 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Спецтехника была припаркована на платной охраняемой стоянке у дома 85 по улице Савушкина. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жителя Гатчины задержали по подозрению в угоне коммерческой «Газели» в Кингисеппе.

Андрей Маркелов