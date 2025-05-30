В Нигерии солдат и полицейских задержали по подозрению в продаже оружия боевикам

Нигерийские военные задержали более двух десятков солдат и сотрудников полиции за продажу оружия из военных запасов вооруженным группировкам, включая исламистских повстанцев. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Нигерии Реубен Ковангия.

Фото: Reuters

«Это часть операции по борьбе с рэкетом оружия и боеприпасов, которая проводится на каждом театре военных действий, — сказал Ковангия агентству Reuters. — Если какой-либо сотрудник совершает какие-либо действия, враждебные системе, его арестовывают, и он предстает перед судом».

Газета Daily Trust 29 мая сообщила, что аресту подверглись 18 солдат, 15 полицейских и 8 гражданских лиц. Их подозревают в поставках оружия и боеприпасов группировкам, не имеющим отношения к государственным вооруженным силам страны.

В Нигерии уже более 15 лет происходят боестолкновения между вооруженными силами Нигерии и исламистскими группировками, включая «Боко Харам» (признана террористической организацией на территории РФ).

Анастасия Домбицкая