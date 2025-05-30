МЧС предупреждает сильной жаре до 36°С в Челябинской области

В Челябинской области в выходные ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36°С и более. Штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Особенно сильная жара прогнозируется со второй половины дня 30 мая до 1 июня в отдельных районах Челябинской области. В среднем по региону в субботу днем температура воздуха составит +28,+33°С, в воскресенье— +29,+34°С. По ночам ожидается +10,+16, в горах и низинах субботней ночью. Может похолодать до +6°С. В первый день лета местами прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы.

МЧС рекомендует избегать нахождения на открытом солнце, соблюдай питьевой режим, отдыхать только на оборудованном пляже, а также быть осторожными с огнем.

На территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса.