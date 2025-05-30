«Кадровая жажда сохранится на ближайшие пять лет»

В Нижегородской области сохраняется дефицит кадров: общая потребность в персонале составляет почти 60 тыс. человек, в промышленности — 11 тыс. Учреждения среднего и высшего образования в этом году выпустят только 34 тыс. специалистов. Об акцентах в подготовке выпускников для химпрома рассказал директор Дзержинского политехнического института — филиала Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) Александр Петровский.

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— Наш филиал создавался под запросы промышленного комплекса Дзержинска, который в советское время неофициально считался химической столицей. Сегодня дзержинский химпром развивается, и его предприятия достаточно активны на рынке труда. Сейчас не проходит и дня, чтобы ко мне или руководителям кафедр, в службу маркетинга и статистики вуза не обратились с просьбой «дать хороших ребят» на какое-то вновь вводимое или уже действующее производство.

Рынок труда в Дзержинске похож на губку. Он впитывает в себя, как влагу, всех наших выпускников, но предприятия продолжают испытывать «кадровую жажду». Эта тенденция, по моей оценке, сохранится на ближайшие пять лет.

Недавние промышленные форумы, на которых я выступал с докладами на тему кадровой политики и ее перспектив, подтвердили дальнейший растущий кадровый запрос со стороны предприятий химического комплекса города, региона и страны в целом. Главное, что прогрессивные предприятия понимают важность взаимодействия с вузовской средой, а также развивают у себя систему наставничества, которая дает возможность эффективно использовать механизм поддержки и сопровождения молодых специалистов в первые годы их работы.

Мы всегда тесно взаимодействовали с промпредприятиями, научно-исследовательскими и проектными институтами города. Сегодня мы так же тесно сотрудничаем. С предприятиями заключено порядка 80 соглашений о сотрудничестве, оформлено более 120 баз для прохождения производственной практики.

Упор в обучении студентов для современной экономики сегодня нужно делать на проектную и практическую подготовку студентов. В выборе тематики проектов нужно «танцевать от печки», то есть исходить из конкретных задач промышленных партнеров. Не нужно бояться привлекать студентов в проектные команды. Наоборот, нужно всячески содействовать такому подходу. У нас в институте разработана программа поддержки проектной деятельности студентов, направленная на реализацию конкретных прикладных задач, в том числе самого института.

При этом образование дается через науку. За последние четыре года вуз внедрил 10 технологий по нефтехимии, органическим спецвеществам — для гособоронзаказа, по водоочистке, получению углекислоты из отходных газов.

Так что наш студент — это современный студент во всех отношениях, и он в силу своей подготовки готов к работе на самых высокотехнологичных предприятиях. По специальности на предприятия химпрома Дзержинска трудоустраиваются более 80% от ежегодного выпуска.

Записала Татьяна Салахетдинова