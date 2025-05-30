«Руки вверх!», «Анна Каренина» и «Балерина»

На концертных площадках в Челябинске пройдут выступления заслуженных артистов России Виктора Третьякова и Валерия Семина, а также группы «Руки вверх!». В театрах представят спектакли «Про того, который ходил страху учиться», «Русский огонек», «Анна Каренина», балетные постановки «Геометрия движения» и «Сияющий камень» с участием артистов государственного театра Республики Саха. В кинотеатрах покажут фильмы «Балерина» и «Поле чудес». Кроме того, в Челябинске состоятся забег «Зеленый марафон» и фестиваль «Единорожок». В Нагайбакском районе Челябинской области проведут «Парижский полумарафон» и «Парижскую неделю моды».

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Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 3 июня выступит заслуженный артист России баянист Валерий Семин. Он также является создателем и художественным руководителем группы «Белый день». В репертуаре артиста более 500 авторских, советских и военных песен, а также композиции из кино и мультфильмов. Стоимость билетов — от 2,6 тыс. до 3,6 тыс. руб. 6+

В пабе «The Бочка» 5 июня пройдет концерт заслуженного артиста России Виктора Третьякова, исполнителя авторской песни. Он является почетным гостем Грушинского, Ильменского и десятка других фестивалей. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. до 2.7 тыс. руб. 16+

В зале камерной и органной музыки «Родина» состоится концерт «Под Пушкинской звездой». В программе выступления поэзия Александра Пушкина в исполнении артиста театра драмы имени Наума Орлова Олега Барышева. Концерт будет сопровождаться хоровыми произведениями на стихи поэта. Стоимость билетов — от 400 до 1 тыс. руб. 6+

На ледовой арене «Трактор» 6 июня состоится концерт группы «Руки вверх!». Прозвучат главные хиты коллектива — «Крошка моя», «Ай-яй-яй», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. Стоимость билетов — от 5,3 тыс. до 12,5 тыс. руб. 12+

Спектакли

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 31 мая покажут балетные постановки «Геометрия движения» и «Сияющий камень» в рамках международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцену выйдут артисты государственного театра оперы и балета Республики Саха. Стоимость билетов — от 800 до 7 тыс. руб. 12+

В театре драмы Наума Орлова 1 июня пройдет премьера спектакля «Про того, который ходил страху учиться». Это история о том, как младший из трех братьев, который совсем ничего не боялся, решил узнать, что такое страх. На своем пути он встречается с нечистью, чертями, висельниками и другими чудовищами. Сможет ли герой по-настоящему встретиться со страхом? Стоимость билетов — 500 руб. 6+

В Новом художественном театре 5 июня состоится моноспектакль «Русский огонек» по стихотворениям Николая Рубцова. Его произведения посвящены родине и дому, поиску духовных корней и национальной идентичности. Стоимость билетов — 400 руб. 12+

В «mini театре» 6 июня состоится премьера спектакля «Анна Каренина» на основе одноименного произведения Льва Толстого. Авторы воображают, как бы закончилась эта история при других обстоятельствах: если бы Анна Каренина не встретила Алексея Вронского и прошла мимо, если бы все равно влюбилась, но вернулась к мужу. Стоимость билетов — от 800 до 900 руб. 18+

Выставки

В Larisa Depershmidt gallery 1 июня открывается выставка «(Не)детский мир». В экспозиции будут представлены работы 70 художников со всей России, отразивших в них воспоминания, семейные мифы, культурные шаблоны и другие атрибуты детства. Стоимость билета — 500 руб. 0+

Кино

В кинотеатрах Челябинска 5 июня выходит в прокат фильм «Балерина». По сюжету опытная наемница и по совместительству балерина охотится на убийц своей семьи. Главную роль исполнила Ана де Армас. Жанр фильма — боевик, триллер. 18+

В челябинских кинотеатрах с 5 июня также можно будет посмотреть фильм «Поле чудес». В нем рассказывается о том, как дружная компания детей проводит лето в дачном поселке. У них есть штаб на кукурузном поле и выдуманная легенда, согласно которой недалеко от села спрятан клад с сокровищами. Выясняется, что некий бизнесмен хочет выкупить поле и построить там рынок. Друзьям необходимо не допустить этого. Главные роли сыграли Ева Данилко, Полина Айнутдинова, Екатерина Червова, Марк-Малки Мурашкин, Владимир Левченко, Алиса Руденко и Максим Иванов. 6+

Спорт

В Челябинске 31 мая пройдет «Зеленый марафон». Спортсмены могут выбрать из четырех дистанций — 4,2, 10 и 1 км. Забеги стартуют от ЮУрГУ и памятника имени Игоря Курчатова. Также состоятся детские забеги на дистанцию 500 м и соревнования по северной ходьбе на 1 км. Мероприятие будет проходить с 7:00 до 14:00. 6+

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В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области 31 мая и 1 июня пройдет девятый легкоатлетический забег «Парижский полумарафон». Согласно программе, 31 мая состоится забег на дистанцию 5 км, северная ходьба — 5 км, групповая велогонка на дистанцию 30 км, а также велопарад на 15 км.

1 июня участников полумарафона ждет главный забег на дистанцию 21,1 км. Также пройдут детские соревнования. На «Парижском полумарафоне» запланирован концерт группы NLO. Кроме того, будет работать торгово-развлекательная зона с ярмаркой, мастер-классами от ремесленников и национальной кухней. 6+

Фестивали

В рамках «Парижского полумарафона» 31 мая пройдет «Парижская неделя моды». Гости мероприятия смогут увидеть показ 11 коллекций брендов из Челябинской области, Екатеринбурга и известного российского дизайнера Алены Ахмадуллиной. Одним из гостей «Парижской недели моды» станет фэшн-блогер, стилист телепроектов «Модный приговор», «Пацанки», «Без купюр» Алексей Сухарев. Стоимость билетов — 500 руб. 6+

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В челябинском парке имени Юрия Гагарина 1 июня пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Посетителям мероприятия раздадут 20 тыс. бесплатных порций мороженого. Для гостей фестиваля также подготовят маркет-зоны с изделиями ручной работы, спортивный турнир по баскетболу, выступление музыкальных коллективов и команд КВН. Фестиваль будет проходить с 10 до 22 часов. Вход свободный. 0+

Ольга Воробьева