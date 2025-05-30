Жителя Майкопа осудили на 13 лет за убийство сожительницы

Верховный суд Адыгеи вынес приговор местному жителю за убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Убийство произошло 6 июля 2024 года в Майкопе. По данным следствия, фигурант поссорился с сожительницей на почве личных разногласий. В ходе конфликта он избил женщину руками и ногами, после чего нанес ей 119 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После совершения преступления обвиняемый покинул место происшествия, однако был задержан по горячим следам сотрудниками МВД по Адыгее.

Следствие по делу вели криминалисты следственного отдела по Майкопу СК России по Адыгее. Суд признал собранные ими доказательства достаточными для обвинительного приговора.

Помимо основного наказания, осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда.

Анна Гречко