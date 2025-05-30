Штормовое предупреждение объявили в КЧР на три дня

МЧС Карачаево-Черкесии объявило штормовое предупреждение на 31 мая, 1 и 2 июня из-за прогнозируемых гроз и ливней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В регионе ожидаются интенсивные дожди и сильный ветер со скоростью 20-25 м/с. На реках прогнозируется повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горной местности возможен сход селевых потоков небольшого объема.

В МЧС отметили вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с затоплением низинных территорий, разрушением дамб, сбоями в работе дренажных систем, гибелью урожая, а также увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и пробок.

Николай Аксенов