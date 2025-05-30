В аэропорту Оренбурга изъяли и уничтожили продукты из Азербайджана без документов

В пункте пропуска аэропорт «Оренбург» при проведении Россельхознадзором контрольных мероприятий задержано 45,5 кг продукции животного происхождения, перевозимой в ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пассажиры, прибывшие из Азербайджана, перевозили в ручной клади сыр, мед, масло и творог без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность перевозимых грузов.

В целях предупреждения заноса и распространения заразных болезней задержанная продукция была направлена на уничтожение. Пытавшихся привезти такие продукты граждан привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Андрей Сазонов