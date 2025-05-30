обновлено 14:39
Муниципалитеты Прикамья увеличили выплаты участникам СВО
В четырех территориях Пермского края увеличили размер дополнительных выплат для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
29 мая думы Кунгурского и Октябрьского округов поддержали решение об увеличении единовременной выплаты на 50 тыс. руб. Таким образом, размер выплаты в Кунгуре составит 150 тыс. руб., в Октябрьском — 100 тыс. руб.
30 мая аналогичные решения приняли думы Кизеловского и Чернушинского округов. С учетом повышения размер выплаты в Кизеле составит 100 тыс. руб., в Чернушке — 200 тыс. руб.