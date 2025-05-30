Муниципалитеты Прикамья увеличили выплаты участникам СВО

В четырех территориях Пермского края увеличили размер дополнительных выплат для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

29 мая думы Кунгурского и Октябрьского округов поддержали решение об увеличении единовременной выплаты на 50 тыс. руб. Таким образом, размер выплаты в Кунгуре составит 150 тыс. руб., в Октябрьском — 100 тыс. руб.

30 мая аналогичные решения приняли думы Кизеловского и Чернушинского округов. С учетом повышения размер выплаты в Кизеле составит 100 тыс. руб., в Чернушке — 200 тыс. руб.