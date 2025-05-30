Суд в Уфе заочно арестовал подозреваемых в незаконном обналичивании

Ленинский районный суд Уфы по ходатайству следствия заочно арестовал жителя Иглинского района и двух уфимцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ). Обвиняемые объявлены в международный розыск. Мера пресечения избрана на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории России. Кроме того, арестованы средства на расчетных счетах, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Согласно ходатайствам, трое лиц в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), а именно переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, а также осуществляли кассовое обслуживание, используя реквизиты и расчетные счета более 40 юридических лиц»,— говорится в пресс-релизе.

Извлеченный ими доход, по версии следствия, превысил 25 млн руб.

Наталья Балыкова