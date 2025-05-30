В Невинномысске построят новый завод безалкогольных напитков

В Невинномысске построят высокотехнологичный завод безалкогольных напитков площадью 12 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

На предприятии разместят три линии по розливу напитков в алюминиевые банки и ПЭТ-тару. Готовая продукция будет поставляться в Азербайджан, Армению, Грузию, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Появление нового завода стало результатом работы Кавказского инвестиционного форума, который прошел в Минеральных Водах.

С 25 по 27 мая в Минеральных Водах прошел второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включала деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов