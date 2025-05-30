Министр обороны Австралии: США призывают страну нарастить расходы на оборону

В Вашингтоне ожидают от Канберры увеличения военных расходов, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. По его словам, об этом ему сказал глава Пентагона Пит Хегсет на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Марлз

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters Ричард Марлз

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

«Он (Пит Хегсет.— "Ъ") говорил о желании видеть увеличение расходов на оборону,— сказал Ричард Марлз в интервью телеканалу ABC.— Мы значительно их повысили, но мы хотим быть уверенными, что оборонные затраты соответствуют нашим стратегическим задачам. Мы открыты к диалогу, и американская позиция понятна».

Руководители оборонных ведомств также обсудили необходимость значительного увеличения темпов производства подводных лодок США для достижения целей AUKUS.

AUKUS — оборонный союз США, Великобритании и Австралии, который был сформирован в сентябре 2021 года. Вашингтон и Лондон договорились помочь Канберре с созданием австралийского флота атомных подводных лодок, а также развивать совместно целый комплекс технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них. В 2024 году стороны договорились значительно упростить взаимную торговлю вооружениями и обмен военными технологиями. Министр обороны Австралии Ричард Марлз называл достигнутые договоренности эпохальными, добавив, что они «произведут революцию в торговле оборонной продукцией, инновациях и военно-техническом сотрудничестве».

О военном сотрудничестве США, Великобритании и Австралии — в материале «Ъ» «В AUKUS будут торговать оружием без разрешения».

Анастасия Домбицкая