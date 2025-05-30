Elvin Grey, Аскар Абдразаков, «Сирано де Бержерак» и «День 1000 велосипедистов»

На ближайшей неделе в Уфе выступят Elvin Grey, Zainetdin, а также выпускники Академии вокального искусства Аскара Абдразакова. В театрах покажут спектакли «Сирано де Бержерак», «Сказание о семи батырах» и «Палата бизнес-класса». В кинотеатрах — четыре премьеры: «Снежный человек», «Нэчжа побеждает Царя драконов», «Геройчики. Незваный гость» и «Верни ее из мертвых». В уфимских парках в Международный день защиты детей пройдут культурно-массовые мероприятия, а также «День 1000 велосипедистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) во время концерта

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) во время концерта

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Концерты

Со 2 по 5 июня включительно в ДК «Моторостроитель» состоятся сольные концерты уфимского певца Elvin Grey (Радик Юльякшин). Музыкант, который работает на сцене более 20 лет, обещает впечатляющее шоу: совершенно новый уровень звука и света, тщательно продуманную сценографию и, конечно же, лучшие песни за всю творческую историю — от хитов до совершенно новых композиций.

С 3 по 5 июня на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета уфимцы и гости города смогут увидеть отчетно-выпускной концерт Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. В первом отделении будет показан одноактный балет «Как стать балериной» в постановке профессора кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории Александра Полубенцева. В концертную программу второго отделения войдут номера классической, народной и современной хореографии.

4 июня Академия вокального искусства Аскара Абдразакова представит отчетный гала-концерт в Башкирском государственном театре оперы и балета. Мероприятие станет завершающим этапом проекта, участниками которого стали студенты и выпускники образовательных учреждений по различным направлениям академического певческого искусства. Кроме них в этот вечер на сцене театра выступят солист Мариинского театра, художественный руководитель проекта Аскар Абдразаков, артисты Башкирского театра оперы и балета, преподаватели Уфимского государственного института искусств профессор Идрис Газиев, Лариса Ахметова и Эльвира Фатыхова. На концерте они исполнят произведения в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством Артема Макарова.

Мультиинструменталист Zainetdin выйдет на сцену ресторана «Максимилианс» 5 июня. В программе концерта: модная современная музыка, лирические песни, зажигательные хиты, акробатика, танцы, световое шоу и другие зрелищные моменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Анастасия Макеева во время киноконцерта

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Актриса Анастасия Макеева во время киноконцерта

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спектакли

Театр Дениса Матросова (Москва) представит спектакль «Сирано де Бержерак» 2 июня на сцене Городского дворца культуры. В центре сюжета — история храброго гасконца, который стал воплощением романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции. Режиссер: Игорь Касилов. В ролях: Анастасия Макеева, Денис Матросов, Анатолий Руденко, Марина Коцько-Баканова. В актерском составе возможны изменения.

«Сказание о семи батырах» можно будет услышать и увидеть 4 июня в Молодежном театре. Отважный боец в компьютерных играх Тимур случайно впускает в наш мир злодея Катилу. И теперь всех землян, и в их числе родителей Тимура, могут спасти только семь легендарных героев-батыров разных национальностей, которые должны объединить свои усилия. В ролях: Нагим Нургалин, Ильнур Лукманов, Дания Губайдуллина, Байзигит Мухарлямов и другие.

5 июня в Государственном академическом русском драматическом театре распахнет свои двери «Палата бизнес-класса». Как обещают представители театра, «лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам». По сюжету некий чиновник Виктор Разницкий попадает в больницу. Там, на больничной койке, ему приходится решать различные вопросы: от финансовых, до личных. Главный герой вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем для того, чтобы не упустить деньги. В ролях: Айгуль Шакирова, Татьяна Григорьева, Александр Федеряев, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов, Владимир Латыпов-Догадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Катерина Шпица на открытии фотовыставки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Катерина Шпица на открытии фотовыставки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

На этой неделе в уфимских кинотеатрах несколько премьер.

В фильме «Снежный человек» рассказана история замкнутого школьника Мирона. У него нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Там Мирон встречает в сарае раненного снежного человека. Знакомство с ним позволяет школьнику обрести новых друзей, пережить невероятные приключения, столкнуться с опасностью и, наконец, вернуться домой к своей семье. В ролях: Евгений Ковалюк, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Катерина Шпица, Борис Лобанов, Игорь Грабузов, Михаил Блиндарь, Михаил Стригин, Сергей Стайкин, Всеволод Карлов.

Анимационный фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

Еще один мультфильм — «Геройчики. Незваный гость». Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолет, собранный из конструктора. Игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они пытаются угнать звездный корабль. Друзьям Ромы предстоит сразиться с пришельцами и проверить дружбу на прочность.

«Верни ее из мертвых». Потерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее дом, они начинают подозревать, что за любовью приемной матери скрывается нечто зловещее. В ролях: Салли-Энн Аптон, Сора Вон, Кэтрин Адамс, Брайан Годфри, Брендан Бэйкон, Ольга Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники «Дня 1000 велосипедистов» в 2022 году

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Участники «Дня 1000 велосипедистов» в 2022 году

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Мероприятия

Книжная ярмарка «Китап-Байрам» проходит с 30 мая по 1 июня на Советской площади. В первый день форума покажут спектакли на военную тематику, а также пройдут творческие встречи с писателями Олегом Роем и поэтом, участником СВО Сергеем Лобановым.

31 мая состоится показ спектакля «Династии» с участием Александра Захарова, Илзе Лиепы и Екатерины Рождественской. Актер и музыкант Иван Замотаев выступит с моноспектаклем по произведениям русской классики.

1 июня 600 участников Детского сводного хора Башкирии исполнят песни в честь 80-летия Победы. Также запланированы встречи с детскими писателями Александром Усачевым и Валентином Постниковым.

31 мая в парке культуры и отдыха «Демский» пройдет очередная благотворительная просветительская акция «Ищу человека». Во время мероприятия все желающие смогут познакомиться с собаками из приютов и получить консультации от ветеринаров.

1 июня в честь Международного дня защиты детей в Уфе пройдут несколько мероприятий.

Велопарад «День 1000 велосипедистов» стартует на площади Ленина и пройдет по центральным улицам города. Финишируют участники на Телецентре. Перед велопарадом состоится велогонка по проспекту Октября.

В городском центре «Арт-квадрат» состоится «Большой Семейный Фестиваль». В программе: чемпионат по переносу жен; забег, чествование семей-долгожителей, спектакли, концерты и квесты, а также игры, мастер-классы, выступление музыкальных исполнителей и творческих коллективов.

ТРЦ «Планета» в этот день проводит праздник «Городской патруль». В программе – интерактивная выставка спецтехники, квесты, мастер-классы и игровые зоны.

В парке «Демский» — концертная программа «Улыбнись планета, в парке лето!».

Районная площадка «Территория счастливого детства» будет организована в парке культуры и отдыха «Первомайский». Здесь пройдет фестиваль «Безопасное детство» с участием МЧС, ГИБДД, Центра общественной безопасности, фестиваль семейных команд «Папа, мама, я — спортивная семья», мастер-классы, игровые программы и праздничный концерт.

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В сад культуры и отдыха Аксакова приглашают на районный фестиваль «СВОи дети», в рамках года поддержки участников СВО и членов их семей, празднования 80-летия Победы и 90-летия Кировского района Уфы, а в парк имени Равиля Бикбаева — на «Детский сабантуй».

В парке «Волна» пройдет концерт обучающихся учреждений дополнительного образования — победителей различных конкурсов

На площади перед Нагаевским домом культуры планируется концертно-игровая программа «Здравствуй, лето!».

В парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» состоится праздничное мероприятие «Детство — яркая планета!». На площади у фонтана «Танцующие журавли» выступят солисты и творческие коллективы Городского дворца культуры.

В парке Якутова творческие коллективы представят танцевальные, вокально-инструментальные номера в концертной программе «Солнышко в ладошке».

С 5 по 8 июня на Советской площади пройдет II Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть». В программе: выставка игрушек российских производителей, тематические конкурсы и мастер-классы, спортивные турниры, выступление популярных артистов.