Руководителей мебельной фирмы арестовали за обман полусотни нижегородцев

Полиция расследует уголовное дело в отношении двух руководителей мебельной компании, обвиненных в мошенничестве. Они арестованы, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С заявлением в полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода. Она рассказала следователям, что купила диван за 67,7 тыс. руб. в магазине мягкой мебели на улице Гордеевской. Потерпевшая внесла предоплату, однако диван ей так и не привезли.

При расследовании дела выяснилось, что управленцы ООО похожим образом обманули еще 51 нижегородца. Ущерб от их действий составил 1,9 млн руб.

По инкриминируемой уголовной статье обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы с миллионным штрафом.

Владимир Зубарев