NYT договорилась с Amazon об использовании контента для обучения ИИ

Вчера издательский дом The New York Times Company, выпускающий одноименную газету и соответствующие приложения, подписал соглашение с Amazon, согласно которому интернет-корпорация получит возможность обучать свои ИИ-платформы с использованием редакционного контента The New York Times.

По условиям соглашения, сумма которого не раскрывается, Amazon будет использовать для обучения ИИ не только новостные материалы газеты, но и материалы из приложений NYT — lifestyle, кулинария, спорт и т. п.

Это первое лицензионное соглашение NYT об использовании ее материалов для обучения ИИ. В 2023 году газета заявила о несанкционированном использовании ее контента для обучения чат-ботов компании OpenAI и ее партнера Microsoft и подала иск в суд. OpenAI и Microsoft отрицают эти обвинения.

Евгений Хвостик