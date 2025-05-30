В Курганской области за пять лет число IT-компаний выросло в 6,5 раза

За последние пять лет в Курганской области в 6,5 раза выросло число организаций, работающих в IT-сфере. Оборот этих компаний увеличился в два раза, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Значит, мы на правильном пути. Ну и слава Богу. Будем продолжать»,— написал глава региона.

Кроме того, Вадим Шумков рассказал, что правительству региона представили эскизное и плановое решения по проекту строительства IT-технопарка в Заозерном районе Кургана. Объект будет состоять из трех корпусов «с разным функционалом — от киберспорта до производства». Губернатор попросил учесть в проекте и «компетенции в сфере робототехники». По словам Вадима Шумкова, на торги направлены документы для разработки проекта.

«На улице Коли Мяготина уже строится IT-центр компании "Такстелеком". Оба этих проекта с учетом ранее реализованных проектов IT-колледжа и IT-института дадут новый толчок к развитию сферы»,— считает Вадим Шумков.

Планы по строительству IT-технопарка в Заозерном районе Кургана глава региона анонсировал в марте этого года.