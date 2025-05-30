Резидентам ТОР «Саров» снизят арендную ставку

Городская дума Сарова Нижегородской области утвердила пониженный коэффициент 0,01 к арендной плате для резидентов одноименной территории опережающего развития. Об этом сообщили в управляющей компании «Атом-ТОР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ТОР расположена муниципальная недвижимость, непригодная для нормальной эксплуатации, и не интересная инвесторам. Пониженный коэффициент аренды должен привлечь компании, которые вовлекут невостребованную недвижимость в оборот, а городской бюджет получит дополнительные доходы, отметил исполнительный директор «Атом-ТОР-Саров» Алексей Волгин.

В 2023 году для резидентов ТОР «Саров», «Володарск» и «Решетиха», работающих по упрощенной системе налогообложения, ввели пониженные ставки. К 2025 году в ТОР «Саров» были зарегистрированы шесть резидентов с инвестициями более 400 млн руб. и анонсированы новые проекты на 1,8 млрд руб.

Владимир Зубарев