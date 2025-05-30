ООО «Башкирэнерго» в 2024 году ввело в работу 40 тысяч интеллектуальных электросчетчиков

В 2024 году ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») установило в Башкирии 40 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Сегодня парк «умных» электросчетчиков насчитывает 418 тысяч приборов. Это практически половина из 850 тысяч счетчиков, находящихся на расчетах в компании. Кстати, по этому показателю ООО «Башкирэнерго» входит в число лучших территориальных сетевых организаций России. Немаловажно и то, что ежесуточным опросом охвачено 359 тысяч приборов учета.

мастер группы учета Кигинского РЭС ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго» Азамат Туктаров проводит подомовой контрольный обход потребителей

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Потери электроэнергии являются одним из главных показателей эффективной работы любой сетевой организации. В этой связи отметим еще один весомый показатель – количество каналов учета электроэнергии в опросе. Оно превысило 700 тысяч. Благодаря этому и другим организационным и техническим мероприятиям, относительная величина потерь электроэнергии в сетях компании снизилась почти на 2,3 процентных пункта – с 9,22% в 2011 году до 6,94% в 2024 году. В первом квартале 2025 года относительные потери к аналогичному периоду прошлого года удалось снизить еще на 0,29 п.п. Также сокращению потерь способствуют подомовые контрольные обходы потребителей.

Установкой и заменой электросчетчиков занимаются десять территориальных производственных отделений ООО «Башкирэнерго», а также отдел по монтажу и пусконаладке приборов учета ООО «БЭСК Инжиниринг».

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ООО «Башкирэнерго»