Техника в лизинг прямиком с CTT Expo

Сотрудники Интерлизинга приняли участие в международной выставке CTT Expo 2025.

Фото: ООО «Интерлизинг»

Представители компании рассказали гостям площадки о возможностях финансирования строительного и дорожно-строительного секторов, добывающей промышленности, о том, как лизинг помогает бизнесу обновлять парк техники без крупных первоначальных затрат.

Менеджеры Интерлизинга проконсультировали гостей стендов компании КБ Оснастка, Технограв, РБА, Грейфус, ТК LEADER, СИЛКВЭЙ, СТРОЙМЕХАНИКА, СПЕЦТЕХЦЕНТР, СТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЭКОНИВА-Техника.

Опытные специалисты поделились опытом и предложили решения для финансирования техники и оборудования: от классического лизинга до гибких программ под конкретные задачи бизнеса. Рассказали об актуальных условиях покупки: аванс от 10%, срок лизинга до 84 месяцев, индивидуальное рассмотрение или экспресс-одобрение по трем документам - карточка 51 счета, анкета и паспорт.

ООО «Интерлизинг».

http://www.ileasing.ru/