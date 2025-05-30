В Кремле оценили идею о создании национального мессенджера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал инициативу о создании национального мессенджера. Он отметил, что новинка должна стать достойным конкурентом зарубежным аналогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Появление национального мессенджера — это очень здорово,— отметил представитель Кремля в ходе пресс-колла. — При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер».

Господин Песков напомнил, что «зарубежных аналогов очень много, они все доступны». Он также выразил уверенность в том, что отечественных мессенджеров должно быть больше для поддержки конкуренции.

Сегодня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал об инициативе по созданию национального мессенджера, который будет иметь также функцию идентификатора личности посредством цифрового ID. Такой подход, уточнил господин Боярский, позволит гражданам отказаться от бумажного документооборота и наладить коммуникацию с госорганами.