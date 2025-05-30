Смягчение общего режима

Пермский краевой суд изменил приговор в отношении бывшего депутата заксобрания Виктора Плюснина, его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова. Ранее они были осуждены за особо крупное мошенничество и отмывание денег при строительстве дома для сирот в Добрянке. Все трое получили условные сроки, но настаивали на оправдании. Апелляция, формально смягчив приговор, заменила наказание с условного на реальное. Бывший депутат приговорен к пяти годам девяти месяцам колонии общего режима, его сын — к пяти годам, сотрудничавший со следствием господин Рогожников получил три года. Кроме того, с осужденных может быть еще взыскано свыше 340 млн руб. в гражданском порядке. Их защитники намерены обжаловать решение в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Приговор в отношении Виктора и Егора Плюсниных и предпринимателя Юрия Рогожникова суд первой инстанции вынес в феврале этого года. Как установили следствие и суд, преступление было совершено при строительстве в Добрянке жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет, которым занимались подконтрольные осужденным структуры. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена. В итоге организованная преступная группа в составе господ Плюсниных, бизнесмена Юрия Рогожникова и его отца, депутата Пермской гордумы Игоря Рогожникова, похитила чуть больше 300 млн руб. В окончательной редакции им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе ОПГ, а также отмывание 37,9 млн руб.

Впервые уголовное дело было направлено в Добрянский городской суд в декабре 2023 года, но спустя меньше чем два месяца возвращено прокурору для устранения нарушений. Предварительное следствие по делу было возобновлено и продолжалось еще почти год, к тому времени Игорь Рогожников уехал за границу и был объявлен в розыск. Остальные фигуранты вину категорически отрицали. В ходе прений в первой инстанции гособвинение предложило приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, его сына к девяти, а Юрия Рогожникова к восьми. В итоге суд назначил им наказание в виде шести, пяти и четырех лет условного заключения.

Апелляционные жалобы и представление на приговор направили как осужденные, так и прокуратура. Первые настаивали на полном оправдании, а гособвинение — на неоправданной мягкости наказания. Для их рассмотрения суду понадобилось несколько заседаний. В последнем слове Виктор Плюснин вновь заявил о своей невиновности. По его мнению, даже свидетели обвинения в ходе процесса опровергли своими показаниями версию прокуратуры. В частности, уголовное дело было возбуждено на основе недостоверного заключения эксперта, а расчеты износа дома были произведены даже без выезда на объект.

Коллегия судей перед вынесением решения совещалась около полутора часов. К замене условных сроков реальными осужденные, судя по всему, не были готовы, поскольку пришли в суд без вещей, а Виктор Плюснин еще и в костюме. Ожидая оглашения определения, они в полушутливой манере обсуждали, не ждут ли судьи прибытия конвоя.

Формально решение коллегии даже смягчило приговор осужденным. Так, из приговора первой инстанции была исключена ссылка на то, что преступления были совершены в составе организованной группы. Суд квалифицировал их действия как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания были учтены многочисленные грамоты и благодарности, которыми был награжден господин Плюснин. В итоге наказание ему было снижено на месяц, до пяти лет девяти месяцев лишения свободы. Но в то же время суд исключил из приговора первой инстанции ссылку на применение ст. 73 УК РФ, которая предполагает условное осуждение. Также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2,5 года. Виктор Плюснин, ранее находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Остальным осужденным апелляция также заменила условные сроки на реальные. Так, Егор Плюснин получил пять лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб., а Юрий Рогожников, который активно сотрудничал со следствием, был приговорен к трем годам колонии со штрафом 400 тыс. руб. Помимо этого, им запрещено работать на руководящих должностях в сфере строительства на 2,5 и 2 года.

Кроме того, суд признал право прокуратуры на взыскание в интересах Пермского края с осужденных более 300 млн руб. Точная сумма иска будет определена в гражданском процессе. Иск минстроя Прикамья к осужденным на 38 млн руб., которые были потрачены на капремонт дома, также будет рассмотрен отдельно. Кроме того, у осужденных должны быть конфискованы незаконно легализованные денежные средства на общую сумму свыше 37,9 млн руб. Их взыскание может быть произведено за счет арестованного имущества.

Защитники осужденных пояснили, что приговор первой инстанции и определение Пермского краевого суда будут обжалованы в кассации.

Дмитрий Астахов