Дело жительницы УР о хищении средств программы «Земский учитель» направили в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 54-летней жительницы Юкаменского района, обвиняемой в хищении средств, выделенных по федпрограмме «Земский учитель», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

В июле 2024 года фигурантка, проживая в Юкаменском районе, зарегистрировалась у родственником в Завьяловском районе. При оформлении заявки обвиняемая указала адрес регистрации, скрыв сведения о реальном месте жительства. Документы в минобрнауки Удмуртии она направила в августе 2024 года.

Напомним, одним из условий программы является переезд в село или город с населением до 50 тыс. человек, которые расположены на расстоянии более 50 км от места жительства претендента.

После этого региональное министерство перечислило фигурантке 1 млн руб. Во время предварительного расследования она вернули деньги в бюджет. Дело направили в Юкаменский райсуд.