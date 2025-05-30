Турагенту в Нижнем Новгороде назначили четыре года колонии за мошенничество

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении менеджера турфирмы Марии Котовой, сообщили в суде. Она обманывала клиентов, ущерб от ее действий следствие оценило в 5,6 млн руб., уточнили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в феврале-июне 2023 года осужденная пообещала отправить 29 потерпевших на отдых. Она брала предоплату туров наличными или переводами на собственную банковскую карту или карту матери, однако не оформляла путевки. Получив деньги, Мария Котова скрылась, а деньги клиентов потратила на свои нужды.

Суд признал ее виновной и назначил четыре года колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Владимир Зубарев